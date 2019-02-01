Через ями і туман на трасі Київ-Одеса зіткнулися 6 машин
На трасі Київ-Одеса в Одеській області сталося ДТП за участю шести автомобілів.
Про це повідомляє "Думская".
У прес-службі поліції виданню повідомили, що близько 7 ранку через зіпсоване покриття зіткнулися дві машини, а після цього в перешкоду на дорозі в'їхали ще чотири авто.
В результаті одна вантажівка врізалася у відбійник, одна фура перекинулася.
У поліції уточнили, що крім ям на дорозі причиною аварії міг стати туман.
Про потерпілих поки невідомо.
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