Через ями і туман на трасі Київ-Одеса зіткнулися 6 машин

На трасі Київ-Одеса в Одеській області сталося ДТП за участю шести автомобілів.

Про це повідомляє "Думская".

У прес-службі поліції виданню повідомили, що близько 7 ранку через зіпсоване покриття зіткнулися дві машини, а після цього в перешкоду на дорозі в'їхали ще чотири авто.

всі фото: Facebook Людмили Матийко

В результаті одна вантажівка врізалася у відбійник, одна фура перекинулася.

У поліції уточнили, що крім ям на дорозі причиною аварії міг стати туман.

Про потерпілих поки невідомо.