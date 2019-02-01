Через ями і туман на трасі Київ-Одеса зіткнулися 6 машин

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П'ятниця, 1 лютого 2019, 16:23

На трасі Київ-Одеса в Одеській області сталося ДТП за участю шести автомобілів.

Про це повідомляє "Думская".

У прес-службі поліції виданню повідомили, що близько 7 ранку через зіпсоване покриття зіткнулися дві машини, а після цього в перешкоду на дорозі в'їхали ще чотири авто.

 
всі фото: Facebook Людмили Матийко

В результаті одна вантажівка врізалася у відбійник, одна фура перекинулася.

У поліції уточнили, що крім ям на дорозі причиною аварії міг стати туман.

 
 

Про потерпілих поки невідомо.

 
 
 
 

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Теми: Одеса ДТП дороги


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