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Могеріні на слова Порошенка про членство в ЄС – Не коментуватиму, що може статись в 2024-му

П'ятниця, 1 лютого 2019, 15:39

Глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні не стала коментувати слова президента України Петра Порошенка про те, що Київ подасть заявку на членство в Євросоюзі 2024 року. 

Про це 1 лютого пише "Радіо Свобода".

 "Я не коментуватиму, що може статися в 2024-му, але впевнена, що наші найближчі цілі, зокрема, план "20 досягнень "Східного партнерства" до 2020 року" – цілком реальні й виконувані", – заявила Могеріні, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву Порошенка.

За словами Могеріні Україна, як член "Східного партнерства", за останні п’ять років спромоглася досягти "нереальних" речей.

"Були досягнуті три мети: найдосконаліша у своєму роді угода про ЗВТ, угода про асоціацію, яка нам створила рамки для регулярних постійних обмінів на політичному рівні. Нарешті, візову лібералізацію, що була завжди пріоритетом для українців, молдован і грузин", – сказала вона.

Про це Могеріні розповіла по закінченню неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бухаресті.

29 січня на форумі "Від Крут до Брюсселя" у київському МВЦ президент заявив, що буде балотуватися на другий термін.

Серед передвибочих обіцянок і заявка на членство України в ЄС до 2024 року.

"До 2024 року ми подамо заявку на вступ до Євросоюзу, отримаємо і почнемо виконувати план дій щодо членства в НАТО", - пообіцяв Порошенко.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоЄСУкраїна
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