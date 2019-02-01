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Бойовики стріляли біля Павлопіля з мінометів

П'ятниця, 1 лютого 2019, 17:35

Протягом доби терористи в районі ОРДЛО двічі обстріляли позиції Операції об’єднаних сил, один раз найманці застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться в зведенні ООС станом на 18:00 1 лютого.

Зокрема, в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" найманці обстріляли позиції українських військових поблизу селища Павлопіль з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"В смузі дій угруповання "Північ" злочинці обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Хутора Вільний", - додали у відомстві.

Відзначається, що внаслідок обстрілів бойовиків жоден військовослужбовець ООС не постраждав.

У відомстві додали, що українські захисники були змушені застосувати вогневі засоби, щоб зупинити ворожий вогонь.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда
Теми: обстрілООС
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