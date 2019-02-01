Новини дня: США виходять із ядерного договору, а УПЦ МП можуть перейменувати

Аласанію звільнили, бо не показав Порошенка, "Нафтогаз" зобов’язали виплатити Коломойському 100 млн грн, а США виходять із ядерного договору — новини, які були актуальні 1 лютого.

Про Суспільне

Зураба Аласанію звільнили з посади голови правління Суспільного мовлення, бо він "не показав хресну ходу за помісну церкву та один з економічних форумів, де був присутній президент".

Українські незалежні журналісти заявили, що розірвання контракту з керівником Суспільного мовлення Зурабом Аласанією є цензурою. Медійники створили спільноту Ініціатива "34".

До слова, 34 стаття Конституції гарантує кожному право на свободу думки і слова.

В Адміністрації Порошенка заявили, що президент "підтримує Суспільне мовлення".

Про церкву

"Організація збереже статус юрособи, але залишиться без назви", — у Мінкульті кажуть, якщо УПЦ Московського патріархату не перейменується, держава зможе зробити це примусово.

Про США і ядерний договір

Сполучені Штати виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями, бо "Росія роками порушувала домовленості", — із такою заявою виступив держсекретар Помпео.

Про інші важливі новини

Лондонський суд зобов’язав "Нафтогаз" виплатити Коломойському майже 100 млн грн компенсації.

"Укрзалізниця" планує запустити потяги до Берліна та словацького Кошице у 2019 році.

Агентство з питань запобігання корупції призупинило перерахування держкоштів "Опозиційному блоку" через "взаємопротилежні вимоги партії та судову заборону".

Кандидата в президенти від "Опоблоку" Олександра Вілкула облили зеленкою у Бердянську — активісти протестували проти його приїзду.