Новини дня: США виходять із ядерного договору, а УПЦ МП можуть перейменувати
Аласанію звільнили, бо не показав Порошенка, "Нафтогаз" зобов’язали виплатити Коломойському 100 млн грн, а США виходять із ядерного договору — новини, які були актуальні 1 лютого.
Про Суспільне
Зураба Аласанію звільнили з посади голови правління Суспільного мовлення, бо він "не показав хресну ходу за помісну церкву та один з економічних форумів, де був присутній президент".
Українські незалежні журналісти заявили, що розірвання контракту з керівником Суспільного мовлення Зурабом Аласанією є цензурою. Медійники створили спільноту Ініціатива "34".
До слова, 34 стаття Конституції гарантує кожному право на свободу думки і слова.
В Адміністрації Порошенка заявили, що президент "підтримує Суспільне мовлення".
Про церкву
"Організація збереже статус юрособи, але залишиться без назви", — у Мінкульті кажуть, якщо УПЦ Московського патріархату не перейменується, держава зможе зробити це примусово.
Про США і ядерний договір
Сполучені Штати виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями, бо "Росія роками порушувала домовленості", — із такою заявою виступив держсекретар Помпео.
Про інші важливі новини
Лондонський суд зобов’язав "Нафтогаз" виплатити Коломойському майже 100 млн грн компенсації.
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Кандидата в президенти від "Опоблоку" Олександра Вілкула облили зеленкою у Бердянську — активісти протестували проти його приїзду.