Більшість областей проведе суботу у тумані і з ожеледицею

У суботу, 2 лютого, у більшості областей очікуються тумани з видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності).

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, місцями, крім південних областей, на дорогах ожеледиця.

У Києві 2 лютого очікується туман, місцями ожеледиця, хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 0...+3.

Також протягом 2-4 лютого у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

"У гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - попередили в Укргідрометцентрі.