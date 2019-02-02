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Більшість областей проведе суботу у тумані і з ожеледицею

Субота, 2 лютого 2019, 08:30

У суботу, 2 лютого, у більшості областей очікуються тумани з видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності).

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, місцями, крім південних областей, на дорогах ожеледиця.

У Києві 2 лютого очікується туман, місцями ожеледиця, хмарно, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 0...+3.  

Також протягом 2-4 лютого у горах і на високогір’ї Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека 3 рівня. 

"У гірських районах східної частини Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - попередили в Укргідрометцентрі.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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