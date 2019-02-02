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Укравтодор запевнив, що проїхати дорогами держзначення можна 

Субота, 2 лютого 2019, 11:57

У суботу проїзд дорогами державного значення забезпечено, стан покриття - мокрий, на Вишківському та Ужоцькому перевалах - місцями засніжений.

Про це вранці 2 лютого повідомили в Укравтодорі. 

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"Опади у вигляді короткочасного дощу - у Волинській області, у центральних, північних та південних областях туман.
Середня температура повітря -2...+2. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря 0...-7", - зазначили у компанії. 

Раніше в Укравтодорі повідомили, що ввечері 1 лютого у Закарпатській області на дорозі Н-09 зійшла снігова лавина. 

"Близько 19:00 на дорозі Н-09 Мукачеве - Рахів - Богородчани - Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів поблизу с.Ділове зійшла лавина в обсязі 40 куб.м., яка перекрила половину проїжджої частини", - зазначили в Укравтодорі.

ВІДЕО ДНЯ

Для розчищення дороги на місце події було направлено спецтехніку. 

Українська правда
Теми: погодаУкравтодордороги
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