Бойовика "ДНР" з Горлівки засудили до 9,5 років

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Субота, 2 лютого 2019, 15:53

Бойовика терористичної організації "ДНР", уродженця та мешканця Горлівки (Донецька обл.) засуджено до 9,5 років позбавлення волі.

Як повідомили у прес-центрі Генштабу Збройних сил України, відповідне рішення ухвалив Слов’янський міськсуд Донецької області.

"Учасника незаконного збройного формування визнано винним за ч. 1 ст. 258-3  КК (участь у терористичній організації) та ч.1 ст.263 КК (носіння, зберігання вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу)", - йдеться у повідомленні. 

 
 
фото - прес-центр Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, у березні 2015 року підозрюваний добровільно вступив на військову службу до бойовиків  "ДНР" та був зарахований на посаду водія-механіка 1 роти 1 мотострілецького батальйону 3 бригади 1 армійського корпусу.

"Перебуваючи у складі бандформування, чоловік брав активну участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ в районі н.п.Зайцеве на Донеччині, де 9 березня був затриманий з автоматом Калашнікова АК-74, спорядженим набоями до нього", - зазначили у Генштабі.   

Українська правда

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Теми: суд ОРДЛО ДНР


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