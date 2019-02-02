ООС: 6 обстрілів, поранено військового

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Субота, 2 лютого 2019, 19:34

У суботу станом на 18 годину зафіксовано 6 ворожих обстрілів, один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових зі стрілецької зброї поблизу селища Луганське та двічі з автоматичних гранатометів поблизу населеного пункту Травневе. Також позиції наших військ були обстріляні в районі Хутора Вільний з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників зі стрілецької зброї поблизу селища Широкине та з великокаліберних кулеметів в районі населеного пункту Красногорівка", - додали в прес-центрі ООС.

Там зазначили, що українські військові подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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