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Львівщина: траса Київ-Чоп заблокована через ДТП

Неділя, 3 лютого 2019, 17:15

Проїзд на трасі Київ-Чоп на Львівщині тимчасово заблокований через ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки.

Про це повідомила керівник прес-служби патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у Facebook.

"Проїзд на трасі Київ-Чоп тимчасово заблокований через ДТП із постраждалими. Неподалік Винниківського мосту сталася аварія між бусом та вантажівкою. Внаслідок аварії водія та пасажира автомобіля Iveco забрала швидка", - написала вона.

Рибій повідомила, що після проведення слідчих дій патрульні організують реверсний рух.

Українська правда

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Теми: дорогиЛьвівщина
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