Львівщина: траса Київ-Чоп заблокована через ДТП
Неділя, 3 лютого 2019, 17:15
Проїзд на трасі Київ-Чоп на Львівщині тимчасово заблокований через ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки.
Про це повідомила керівник прес-служби патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у Facebook.
"Проїзд на трасі Київ-Чоп тимчасово заблокований через ДТП із постраждалими. Неподалік Винниківського мосту сталася аварія між бусом та вантажівкою. Внаслідок аварії водія та пасажира автомобіля Iveco забрала швидка", - написала вона.
Рибій повідомила, що після проведення слідчих дій патрульні організують реверсний рух.
Українська правда