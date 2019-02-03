Львівщина: траса Київ-Чоп заблокована через ДТП

Проїзд на трасі Київ-Чоп на Львівщині тимчасово заблокований через ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки.

Про це повідомила керівник прес-служби патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у Facebook.

"Проїзд на трасі Київ-Чоп тимчасово заблокований через ДТП із постраждалими. Неподалік Винниківського мосту сталася аварія між бусом та вантажівкою. Внаслідок аварії водія та пасажира автомобіля Iveco забрала швидка", - написала вона.

Рибій повідомила, що після проведення слідчих дій патрульні організують реверсний рух.