Львівщина: траса Київ-Чоп заблокована через ДТП
Проїзд на трасі Київ-Чоп на Львівщині тимчасово заблокований через ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки.
Про це повідомила керівник прес-служби патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій у Facebook.
"Проїзд на трасі Київ-Чоп тимчасово заблокований через ДТП із постраждалими. Неподалік Винниківського мосту сталася аварія між бусом та вантажівкою. Внаслідок аварії водія та пасажира автомобіля Iveco забрала швидка", - написала вона.
Рибій повідомила, що після проведення слідчих дій патрульні організують реверсний рух.
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