Генсек ОБСЄ закликав РФ до "жесту доброї волі" щодо моряків

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер вважає, що звільнення Росією затриманих українських моряків та захоплених кораблів в якості жесту доброї волі було б хорошим початком для деескалації в Азовському морі.

Про це він заявив в інтерв’ю австрійському журналу Profil, повідомляє Укрінформ.

"Події в Азовському морі та Керченській протоці впливають на Чорноморський регіон. І тому важливо, щоб Україна та РФ розпочали діалог на двосторонній чи міжнародній основі з тим, щоб знизити ризик подальшого напруження в регіоні. Ми закликали обидві сторони використати наявні інструменти з деескалації, які є як в ОБСЄ, так і за межами організації. Хорошим початком було б звільнення затриманих моряків та захоплених кораблів в якості жесту доброї волі", - сказав він.

За словами Гремінгера, ОБСЄ може запропонувати наявні інструменти для деескалації ситуації.

"Віденський документ про заходи зміцнення довіри та безпеки передусім розроблений для того, щоб допомогти країнам-членам розвіяти та прояснити сумніви стосовно намірів один одного, які можуть розглядатися як загрозливі чи ж неправильно інтерпретовані. Існує низка заходів із зміцнення довіри та безпеки спеціального для Чорноморського регіону. ОБСЄ готова в будь-який час допомогти та надати свої механізми із запобігання конфліктів з метою зниження напруження", - заявив генсек ОБСЄ.

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