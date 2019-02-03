Генсек ОБСЄ закликав РФ до "жесту доброї волі" щодо моряків
Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер вважає, що звільнення Росією затриманих українських моряків та захоплених кораблів в якості жесту доброї волі було б хорошим початком для деескалації в Азовському морі.
Про це він заявив в інтерв’ю австрійському журналу Profil, повідомляє Укрінформ.
"Події в Азовському морі та Керченській протоці впливають на Чорноморський регіон. І тому важливо, щоб Україна та РФ розпочали діалог на двосторонній чи міжнародній основі з тим, щоб знизити ризик подальшого напруження в регіоні. Ми закликали обидві сторони використати наявні інструменти з деескалації, які є як в ОБСЄ, так і за межами організації. Хорошим початком було б звільнення затриманих моряків та захоплених кораблів в якості жесту доброї волі", - сказав він.
За словами Гремінгера, ОБСЄ може запропонувати наявні інструменти для деескалації ситуації.
"Віденський документ про заходи зміцнення довіри та безпеки передусім розроблений для того, щоб допомогти країнам-членам розвіяти та прояснити сумніви стосовно намірів один одного, які можуть розглядатися як загрозливі чи ж неправильно інтерпретовані. Існує низка заходів із зміцнення довіри та безпеки спеціального для Чорноморського регіону. ОБСЄ готова в будь-який час допомогти та надати свої механізми із запобігання конфліктів з метою зниження напруження", - заявив генсек ОБСЄ.
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Нагадуємо:
- 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна і захопилидва малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом з 24 моряками, 3 з яких зазнали поранень.
- Затриманих українських моряків доставили до окупованого Росією Криму і заарештували за підозрою у "порушенні російських кордонів". Згодом з Сімферополя їх відправили до СІЗО "Лефортово" у Москві.
- Усі українські військові заявили слідчим ФСБ під протокол, що є військовополоненими.
- На думку адвоката Іллі Новікова, суд у справі військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік.
- 12 січня у Федеральній службі виконання покарань заявили, що найближчими днями поранені під час атаки російських прикордонників українські моряки будуть виписані з лікарні СІЗО і поміщені до загальних камер.
- Лефортовський суд Москви продовжив на три місяці - до 24 та 26 квітня - "арешт" всім 24 військовополоненим українським морякам. Захисники моряків оскаржили це рішення суду.
- 25 січня ФСБ РФ повідомила адвокатів поранених моряків та представника СБУ, що вони направили в управління ФСВП РФ документ про переведення їх з медчастини СІЗО "Матросская тишина" у СІЗО "Лефортово".
- 27 січня російська активістка Вікторія Івлєва повідомила, що у Москві трьох військовополонених українських моряків - Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку - перевели з медчастини у "Матросской тишине" до СІЗО Лефортово.