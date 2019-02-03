"ДемАльянс" підтримав кандидатуру Садового

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Неділя, 3 лютого 2019, 20:46
Фото "ДемАльянсу"

З’їзд партії "ДемАльянс" підтримав кандидатуру Андрія Садового на президентських виборах.

Таке рішення було прийнято в неділю, повідомляє прес-служба партії.

"Делегати з’їзду підтримали Андрія Садового як гідного бути єдиним кандидатом від демократичних сил та закликали вступити в переговори з іншими політичними лідерами, аби до 28 лютого завершити процес об’єднання", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, "ДемАльянс" закликав "Громадянську позицію", "Самопоміч", "Силу людей" та інші демократичні партії йти на парламентські вибори спільною командою.

Нагадаємо:

  • Лідера партії "Об’єднання "Самопомочі" Андрія Садового ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти 8 січня.
  • 1 лютого Садовий заявив, що існує попередня домовленість із "Громадянською позицією", "Силою людей", "ДемАльянсом" і Святославом Вакарчуком про об'єднання на виборах до парламенту.
  • Вибори президента призначено на 31 березня, реєстрація кандидатів відбувається до 8 лютого (документи приймають до 3 лютого включно).
  • Станом на 1 лютого, кандидатами у президенти вже зареєстровано 28 осіб: Ігор Шевченко, Сергій Каплін, Валентин Наливайченко, Андрій Садовий, Віталій Скоцик, Анатолій Гриценко, Віталій Купрій, Євген Мураєв, Геннадій Балашов, Ольга Богомолець, Олександр Шевченко, Роман Насиров, Юрій Бойко, Олег Ляшко, Олександр Вілкул, Юлія Тимошенко, Олександр Мороз, Дмитро Добродомов, Аркадій Корнацький, Ілля Ківа, Руслан Кошулинський, Олександр Данилюк, Володимир Зеленський, Сергій Тарута, Інна Богословська та Ігор Смешко, Микола Габер та Юрій Дерев'янко.

Українська правда

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Теми: Садовий


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