Початок тижня буде туманним

У понеділок на більшій частині території України очікується туман.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр.

"4 лютого на більшій частині країни туман, видимість 200-500 м; на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у понеділок буде хмарно, але ще без істотних опадів. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній частині 8-12° тепла.

У вівторок та середу, 5-6 лютого, хмарно з проясненнями.

Вдень 5 лютого в Карпатському регіоні, протягом 6 лютого у західних, північних та центральних областях мокрий сніг та дощ, на решті території, вночі 5 лютого в Україні без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 6-11°, у Криму до 15° тепла.

Наприкінці тижня, 7- 8 лютого без істотних опадів. Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

У Києві 4 лютого хмарно. Без істотних опадів. Туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°, вдень 3-5° тепла.

На Київщині в понеділок хмарно. Без істотних опадів. Туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 2-7° тепла.

5-6 лютого в столиці хмарно з проясненнями. 5 лютого без істотних опадів, 6 лютого - мокрий сніг та дощ.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла.

У четвер та п'ятницю, 7- 8 лютого, без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Разом з тим, як повідомила у неділю ввечері прес-служба КМДА, до кінця доби 3 лютого та вночі 4 лютого у столиці утримається сильний туман, видимість менше 100 м (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).