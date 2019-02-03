На КПП "Гнутове" затримано чоловіка, який віз вибухівку з окупованої території

У пункті пропуску "Гнутове" на лінії розмежування затримано чоловіка, який намагався провезти з тимчасово окупованої території вибухівку.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

"62-річний мешканець Маріуполя вранці виїхав на тимчасово окуповану територію власним автомобілем та по обіді повертався з окупованого Новоазовська назад. Під час ретельного огляду його автомобіля офіцери відділу контррозвідки УВВБ "Донецько-Луганське" Держприкордонслужби та співробітники СБУ, що спільно діють в складі Об’єднаних сил, виявили приховані у спинці заднього сидіння дві тротилові шашки вагою 400 грам", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, водія та автомобіль затримано. З якою метою громадянин перевозив вибухівку з'ясовують правоохоронці.

Військові припускають, що таким чином проросійські найманці готують підґрунтя для можливих терористичних акцій.