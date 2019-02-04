ЗМІ: Прем'єр Шотландії виступить за повторний референдум по Brexit
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен вважає, що Велика Британія не готова залишити Європейський Союз менш ніж за два місяці.
Про це, посилаючись на газету Times, пише Reuters.
У понеділок під час виступу в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні Стерджен закличе провести другий референдум щодо Brexit, пише газета.
Вона заявить, що ситуація, яка склалася, показує, що інтереси Шотландії не були належним чином враховані, в той час як вона залишається в Сполученому Королівстві.
Нагадуємо:
- Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей наполягає на тому, що вона рішуче налаштована, щоб Brexit відбувся вчасно - 29 березня, незважаючи на те, що міністри у її власному кабінеті пропонують відтермінувати дату виходу.
- 15 січня британські депутати відхилили угоду про вихід з ЄС, про який Тереза Мей домовилася з Брюсселем.
- Парламент Великої Британії доручив Мей провести нові переговори з ЄС щодо кордону між Ірландією і Північною Ірландією.
- Євросоюз не планує переглядати угоду про вихід Великої Британії з блоку, про умови якої було домовлено минулого року.
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