ЗМІ: Прем'єр Шотландії виступить за повторний референдум по Brexit

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен вважає, що Велика Британія не готова залишити Європейський Союз менш ніж за два місяці.

Про це, посилаючись на газету Times, пише Reuters.

У понеділок під час виступу в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні Стерджен закличе провести другий референдум щодо Brexit, пише газета.

Вона заявить, що ситуація, яка склалася, показує, що інтереси Шотландії не були належним чином враховані, в той час як вона залишається в Сполученому Королівстві.

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