ЗМІ: Прем'єр Шотландії виступить за повторний референдум по Brexit

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Понеділок, 4 лютого 2019, 05:09

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен вважає, що Велика Британія не готова залишити Європейський Союз менш ніж за два місяці.

Про це, посилаючись на газету Times, пише Reuters.

У понеділок під час виступу в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні Стерджен закличе провести другий референдум щодо Brexit, пише газета.

Вона заявить, що ситуація, яка склалася, показує, що інтереси Шотландії не були належним чином враховані, в той час як вона залишається в Сполученому Королівстві.

Нагадуємо:

  • Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей наполягає на тому, що вона рішуче налаштована, щоб Brexit відбувся вчасно - 29 березня, незважаючи на те, що міністри у її власному кабінеті пропонують відтермінувати дату виходу.
  • 15 січня британські депутати відхилили угоду про вихід з ЄС, про який Тереза ​​Мей домовилася з Брюсселем.
  • Парламент Великої Британії доручив Мей провести нові переговори з ЄС щодо кордону між Ірландією і Північною Ірландією.
  • Євросоюз не планує переглядати угоду про вихід Великої Британії з блоку, про умови якої було домовлено минулого року.

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Теми: Brexit референдум Велика Британія


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