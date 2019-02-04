ЗМІ: Прем'єр Шотландії виступить за повторний референдум по Brexit
Понеділок, 4 лютого 2019, 04:09
Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен вважає, що Велика Британія не готова залишити Європейський Союз менш ніж за два місяці.
Про це, посилаючись на газету Times, пише Reuters.
У понеділок під час виступу в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні Стерджен закличе провести другий референдум щодо Brexit, пише газета.
Вона заявить, що ситуація, яка склалася, показує, що інтереси Шотландії не були належним чином враховані, в той час як вона залишається в Сполученому Королівстві.
Нагадуємо:
- Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей наполягає на тому, що вона рішуче налаштована, щоб Brexit відбувся вчасно - 29 березня, незважаючи на те, що міністри у її власному кабінеті пропонують відтермінувати дату виходу.
- 15 січня британські депутати відхилили угоду про вихід з ЄС, про який Тереза Мей домовилася з Брюсселем.
- Парламент Великої Британії доручив Мей провести нові переговори з ЄС щодо кордону між Ірландією і Північною Ірландією.
- Євросоюз не планує переглядати угоду про вихід Великої Британії з блоку, про умови якої було домовлено минулого року.