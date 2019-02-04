Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мокрий сніг, дощ та до +12°: Синоптики розповіли про погодні примхи

Понеділок, 4 лютого 2019, 08:21

Найближчими днями в Україні спостерігатиметься ожеледиця, мокрий сніг, дощ та до 12 градусів тепла.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що у понеділок, 4 лютого, буде хмарно і без істотних опадів.

За даними синоптиків, на більшій частині території України очікується туман, видимість 200-500 м, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця, вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Повідомляється, що температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях до 3° морозу; вдень 2-7° тепла, у південній частині 8-12° тепла.

У Києві 4 лютого хмарно, без істотних опадів, туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3°, вдень 3-5° тепла.

На Київщині в понеділок також хмарно, туман і без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 2-7° тепла.

 

У вівторок та середу, 5-6 лютого, хмарно з проясненнями.

Вдень 5 лютого в Карпатському регіоні і протягом 6 лютого у західних, північних та центральних областях мокрий сніг та дощ, на решті території України без істотних опадів.

Синоптики додають, що на дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 6-11°, у Криму до 15° тепла.

 

У столиці буде лютого хмарно з проясненнями. 5 лютого без істотних опадів, 6 лютого - мокрий сніг та дощ.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-4° тепла.

 

Також повідомляється, що наприкінці тижня, 7-8 лютого без істотних опадів. Температура вночі 0-6° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

 

У четвер та п'ятницю, у Києві без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

 

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
погода
Гроза і шквальний вітер: киян попереджають про негоду
У Києві побито рекорд добової кількості опадів
У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53 людей
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: