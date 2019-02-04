Росія не стане пробивати "коридор" до Криму, в неї інші цілі – Stratfor

Пряме військове вторгнення Росії в Україну є малоймовірним сценарієм зараз, але вона прагне завадити західній інтеграції України.

Таку думку висловив старший аналітик із питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Сценарій наземного коридору до Криму або Придністров'я вкрай малоймовірний на цей момент. Думаю, якщо Росія збиралася зробити настільки серйозний військовий крок, то це, швидше за все, вже сталося б на самому початку конфлікту" – сказав він.

"За останні рік-два ситуація все ж стабілізувалася, – думаю, це робить ще більш малоймовірним, що Росія піде на такі дії. Водночас не думаю, що такий розвиток подій слід повністю виключити", – додав Чаусовський.

Як і 4 роки тому, у Stratfor вважають, що Росії знадобилося б 20-30 тисяч солдатів для створення "сухопутного мосту" до Криму.

Втім, Чаусовський вважає, що якщо Росія вийде за рамки Криму й сходу України, де "має максимальну політичну підтримку", то це буде "менш життєздатним і сприятливим" для неї – РФ зіткнеться з "величезними внутрішніми проблемами".

Водночас, аналітик Stratfor наголосив, що "існує ціла низка загроз, джерелом яких є Росія". Це і дії в Чорному й Азовському морях, і засоби "гібридної війни", і втручання у вибори.

На запитання, чи піде Москва на прямий військовий конфлікт із Україною, якщо її не влаштують результати виборів, Чаусовський відповів: "Думаю, тут чимало обставин, лише одна з яких – військові можливості Росії".

"У неї, безумовно, є необхідна кількість підрозділів для такої військової операції, але в прямому військовому зіткненні з Україною для Москви так багато невідомих", – сказав він.

"У Росії, можливо, був шанс вдатися до таких дій на самому початку конфлікту, але зараз вже впродовж понад 4 років Україна мала час для розвитку свого військового потенціалу, є західна підтримка: як в сфері безпеки, так і економічна, здійснюється тиск на Росію – і це тільки збільшує ціну", – наголосив Чаусовський.

На його думку, "Москва не хоче анексувати всю Україну", їй для цього забракне ресурсів.

"Кінцева мета Росії полягає в тому, щоб по суті перешкодити західній інтеграції України, підірвати зусилля влади, спробувати заблокувати рух України в бік Заходу. А повномасштабне військове втручання призведе тільки до протилежного результату" – сказав аналітик Stratfor.

Тому він не вважає пряме військове вторгнення в Україну "вірогідним сценарієм".

"Це може бути лише крайній варіант, який вибере Росія, якщо вона відчує крайню загрозу для себе, пов'язану з Україною – наприклад, в разі приєднання вашої країни до НАТО або щось такого ж масштабу. А в будь-якому іншому випадку такі дії стали б набагато більшим ризиком для Росії, ніж зиск, який вони можуть отримати", – сказав Чаусовський.