Журналісти знайшли нові факти про зв'язок оточення Путіна і ПВК Вагнера

Літак, пов'язаний з наближеним до президента Росії бізнесменом Євгеном Пригожиним, протягом двох років періодично літав до країн, де знаходили бойовиків так званої "групи Вагнера".

Про це йдеться в розслідуванні російської "Новой газеты".

Раніше журналісти називали Пригожина спонсором приватної військової компанії Вагнера.

"За два роки бізнес-джет M-VITO (літак, який пов'язують з Пригожиним – УП) 48 раз зробив посадки і злети з Бейрута, столиці Лівану, що межує з Сирією. У більшості випадків Бейрут, судячи з деталей перельотів, використовувався тільки як перевалочний пункт, з якого через кілька годин після приземлення джет вилітав до Сирії або в Африку", – йдеться в розслідуванні.

Крім того, бізнес-джет "кухаря Путіна" 21 раз побував над територією Сирії з 2016 року. При тому, що далеко не всі ризикують там літати з міркувань безпеки.

У цих же країнах ЗМІ знаходили найманців "групи Вагнера" ​​і інтереси самого бізнесмена.

Так, в грудні 2016 року пов'язана з Пригожиним компанія під егідою російського Міненергетики уклала з сирійським урядом меморандум про охорону нафтогазових родовищ в обмін на чверть доходів від видобутку газу і нафти, а також покриття витрат на бойові дії, які ведуть бійці "ПВК Вагнера".

В Африці літак зафіксували вперше 10 листопада 2017 року – на висоті 11 тисяч кілометрів він пролітав над Єгиптом, що означає, що він не заходив там на посадку. А через місяць, в грудні, Москва отримала від ООН дозвіл на відправку зброї і інструкторів в Центральноафриканську республіку, незважаючи на введене в 2013 році ембарго.

Восени 2017 року урядові структури ЦАР уклали зі пов'язаною з Пригожиним компанією угоду, що стосується розробки родовищ алмазів. В угоді, копія якого є у видання, наголошується, що російська сторона "може здійснювати платежі готівкою", доставка яких "можлива тільки на приватному літаку".

Невідомо, скільки разів в Африку прилітав особисто Пригожин. Однак, в квітні 2018 року, за даними джерел "Нової", бізнесмен реєструвався на рейс в Судан на борту іншого літака і літав туди в супроводі двох бійців "групи Вагнера".

Журналісти також говорять, що отримали відповідь нібито від Пригожина, в якому йдеться, що він не володіє названим літаком, країни Африки, Ліван і Сирію він на борту цього літака не відвідував, про свої інтереси в цих країнах розповісти не може.

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