"Збройні провокації" в Грузії – фейк, українці вийшли під заставу – Семенченко

Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід українським колишнім військовослужбовцям, яких затримали 2 грудня 2018 року в Тбілісі за підозрою в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

Про це повідомляє народний депутат "Самопомочі" Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

"Тбіліський суд прийняв рішення змінити запобіжний захід українським добровольцям і волонтерам, заарештованим 2 грудня 2018 року по звинуваченню в зберіганні зброї і підготовці "озброєних провокацій під час протестів грузинської опозиції після виборів президента Грузії", – повідомляє нардеп.

Семенченко стверджує, що "збройні провокації" виявилися фейком, а хлопці тільки що вийшли на свободу під заставу".

Що ж до своєї участі у вищевказаній історії, Семенченко оприлюднив роз’яснення МВС Грузії.

"МВС Грузії було надано роз'яснення, що стосовно громадянина України Семенченка взагалі не здійснювалося жодних процесуальних або слідчих дій", – повідомляє нардеп.

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