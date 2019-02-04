"Збройні провокації" в Грузії – фейк, українці вийшли під заставу – Семенченко
Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід українським колишнім військовослужбовцям, яких затримали 2 грудня 2018 року в Тбілісі за підозрою в незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.
Про це повідомляє народний депутат "Самопомочі" Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.
"Тбіліський суд прийняв рішення змінити запобіжний захід українським добровольцям і волонтерам, заарештованим 2 грудня 2018 року по звинуваченню в зберіганні зброї і підготовці "озброєних провокацій під час протестів грузинської опозиції після виборів президента Грузії", – повідомляє нардеп.
Семенченко стверджує, що "збройні провокації" виявилися фейком, а хлопці тільки що вийшли на свободу під заставу".
Що ж до своєї участі у вищевказаній історії, Семенченко оприлюднив роз’яснення МВС Грузії.
"МВС Грузії було надано роз'яснення, що стосовно громадянина України Семенченка взагалі не здійснювалося жодних процесуальних або слідчих дій", – повідомляє нардеп.
Нагадаємо:
- 2 грудня МВС Грузії повідомило, що в Тбілісі були затримані 6 громадян України і один громадянин Грузії.
- Радник президента України Петра Порошенка Юрій Бірюков заявив, що серед затриманих 2 грудня у Тбілісі (Грузія) українців був Семен Семенченко.
- Семенченко заявив, що інформація про його затримування в Грузії - фейк.
- Під час обшуків у готельних номерах було виявлено пістолети "Беретта" і "Макаров", автоматичну ручну вогнепальну зброю і різні боєприпаси.
- Кримінальну справу відкрили за ст. 236 Кримінального кодексу Грузії ( "Незаконна купівля та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин").
- 4 грудня суд у Тбілісі арештував групу українських громадян.
- Семеченко стверджував, що до Грузії колишні військовослужбовці приїхали до друзів, з особистих питань.