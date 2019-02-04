Поліцейські накрили стриптиз-клуб із секс-послугами

На столичному Подолі працівники поліції припинили діяльність стриптиз-клубу, де клієнтам надавали сексуальні послуги.

Про це інформує 4 лютого прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що на момент прибуття поліцейських у закладі перебувало шість дівчат, які за свої послуги брали від півтори тисячі гривень, половину з яких віддавали організаторам.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, організували місце розпусти і вербували дівчат для зайняття проституцією двоє жінок, які виконували роль сутенерок.

"У клубі та за місцем мешкання організаторки провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили чорнові записи, гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, робочу та рекламну документацію", - додав Іщенко.

Затримані - 31-річна організаторка та 35-річна співорганізаторка, яка працювала адміністратором клубу (у 2014 році вона потрапила у поле зору правоохоронців за сутенерство - і отримала умовний термін відбування покарання).

"Наразі зловмисницям оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. За скоєне жінкам загрожує до семи років позбавлення волі", – зазначив Іщенко.

Правоохоронці зазначають, що дії спритниць можуть отримати додаткову кваліфікацію після проведення всіх необхідних слідчих дій.