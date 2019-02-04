Частину столичних шкіл закрили на карантин

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Понеділок, 4 лютого 2019, 16:35

Департамент освіти і науки Києва призупинив освітній процес у 106 школах столиці у зв’язку з захворюваністю на грип і ГРВІ.

Про це заявив заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник, повідомляє прес-служба міської влади.

"Навчання призупинено у 106 закладах загальної середньої освіти (2841 клас), із них повністю – 89 ЗЗСО, частково – 17 ЗЗСО", – сказав Поворозник.

Зокрема освітній процес призупинено: у 2 школах (частково) Голосіївського району, 29 школах Дарницького району (28 повністю, 1 частково), 25 школах Деснянського району (повністю), 11 школах Оболонського району (10 повністю, 1 частково).

А також у  4 школах Печерського району (3 повністю, 1 частково), 2 школах Подільського  району (частково), 19 школах Святошинського району (13 повністю, 6 частково), 11 школах Солом’янського району (8 повністю, 3 частково), 3 школах Шевченківського району (2 повністю, 1 частково).

У КМДА нагадали, керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.

Згідно з сайтом Головного управління статистики Києва, у місті 493 школи.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Київ освіта грип


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