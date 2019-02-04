Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Частину столичних шкіл закрили на карантин

Понеділок, 4 лютого 2019, 15:35

Департамент освіти і науки Києва призупинив освітній процес у 106 школах столиці у зв’язку з захворюваністю на грип і ГРВІ.

Про це заявив заступник голови Київської адміністрації Микола Поворозник, повідомляє прес-служба міської влади.

"Навчання призупинено у 106 закладах загальної середньої освіти (2841 клас), із них повністю – 89 ЗЗСО, частково – 17 ЗЗСО", – сказав Поворозник.

Зокрема освітній процес призупинено: у 2 школах (частково) Голосіївського району, 29 школах Дарницького району (28 повністю, 1 частково), 25 школах Деснянського району (повністю), 11 школах Оболонського району (10 повністю, 1 частково).

А також у  4 школах Печерського району (3 повністю, 1 частково), 2 школах Подільського  району (частково), 19 школах Святошинського району (13 повністю, 6 частково), 11 школах Солом’янського району (8 повністю, 3 частково), 3 школах Шевченківського району (2 повністю, 1 частково).

У КМДА нагадали, керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.

Згідно з сайтом Головного управління статистики Києва, у місті 493 школи.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Київосвітагрип
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Київ
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві - перевірка
Нацполіція проводить слідчі дії на обʼєктах, повʼязаних з "Київміськбудом"
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: