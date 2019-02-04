Позиції ООС 4 рази обстріляли на Донбасі

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Понеділок, 4 лютого 2019, 18:29

Бойовики на Донбасі 4 рази обстріляли позиції військових Операції об’єднаних сил.

Про це у понеділок повідомляє прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом поточної доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ чотири рази, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що найманці обстріляли позиції українських військових: з мінометів калібру 82 мм., автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Хутір вільний.

"Двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів в районі селища Новолуганське. В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм. та автоматичних гранатометів поблизу селища Опитне", - йдеться у повідомленні.

Згідно із повідомленням внаслідок підступних обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Українська правда

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Теми: Донбас ООС бойові дії


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