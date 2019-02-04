Новини дня: Ще 2 кандидати у президенти, вертолітний майданчик Януковича, новий двигун Маска
ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у президенти, Порошенко підписав закон про земельний мораторій, вертолітний майданчик у Києві хочуть повернути Януковичу, Маск показав перші випробування нового двигуна, а в Криму погіршується екологія — новини, які були актуальні 4 лютого.
Про кандидатів у президенти
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб. Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний і голова партії "Відродження", нардеп Віктор Бондар.
Про армію
В Україні займуться перевіркою діяльності всіх колишніх міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 до 2014 років, щоб визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії.
Про мораторій на землю
Президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.
Про екологічну кризу в анексованому Криму
В анексованій Керчі у хвостосховищі зруйнували дамбу, яка перешкоджала потраплянню відходів у море, — тепер увесь бруд йде на міський пляж.
Про Церкву
На Івано-Франківщині громада храму вирішила перейти до Православної церкви України — люди зробили це без священика. Він втік під час гімну.
Про вертолітний майданчик Януковича
У Міськадміністрації Києва кажуть, що вертолітний майданчик, збудований оточенням Януковича через схему відмивання грошей, хочуть повернути екс-президентові.
Про інші важливі новини
Ілон Маск показав перший запуск двигуна Raptor, який буде встановлений на космічному кораблі Starship — SpaceX планує запустити апарат до Місяця за кілька років.
За 4 роки компанія SpaceX планує запустити космічний корабель до Місяця — сьогодні Ілон Маск показав перші випробування двигуна, який мають встановити у ракету Starship. Цей апарат і має полетіти довкола супутника Землі.
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