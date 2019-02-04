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Новини дня: Ще 2 кандидати у президенти, вертолітний майданчик Януковича, новий двигун Маска

Понеділок, 4 лютого 2019, 20:22

ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у президенти, Порошенко підписав закон про земельний мораторій, вертолітний майданчик у Києві хочуть повернути Януковичу, Маск показав перші випробування нового двигуна, а в Криму погіршується екологія — новини, які були актуальні 4 лютого.

Про кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидати у президенти України ще 2 осіб. Зокрема кандидатами стали колишній представник України у мінській контактній групі Роман Безсмертний і голова партії "Відродження", нардеп Віктор Бондар.

Про армію

В Україні займуться перевіркою діяльності всіх колишніх міністрів оборони та керівників Генштабу з 1991 до 2014 років, щоб визначити, хто з них став "генератором знищення військового потенціалу" української армії.

Про мораторій на землю

Президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.

Про екологічну кризу в анексованому Криму

В анексованій Керчі у хвостосховищі зруйнували дамбу, яка перешкоджала потраплянню відходів у море, — тепер увесь бруд йде на міський пляж.

Про Церкву

На Івано-Франківщині громада храму вирішила перейти до Православної церкви України — люди зробили це без священика. Він втік під час гімну.

Про вертолітний майданчик Януковича

У Міськадміністрації Києва кажуть, що вертолітний майданчик, збудований оточенням Януковича через схему відмивання грошей, хочуть повернути екс-президентові.

Про інші важливі новини

Ілон Маск показав перший запуск двигуна Raptor, який буде встановлений на космічному кораблі Starship — SpaceX планує запустити апарат до Місяця за кілька років.

За 4 роки компанія SpaceX планує запустити космічний корабель до Місяця — сьогодні Ілон Маск показав перші випробування двигуна, який мають встановити у ракету Starship. Цей апарат і має полетіти довкола супутника Землі.

"Країна чекає години, коли цей продажний президент піде від влади" — Тимошенко звернулася до Нацагентства із запобігання корупції щодо збагачення Порошенка. Обіцяла написати листа і Авакову.

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019судЯнуковичземляПорошенко
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