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Аласанія очікує на переголосування щодо його відставки

Вівторок, 5 лютого 2019, 01:16

Зураб Аласанія, якого звільнили з посади голови правління Суспільного мовлення очікує, що Наглядова рада переголосує питання щодо його відставки у відкритому режимі.

Про це він заявив в ефірі "Громадського".

"Якщо буде збір всієї Наглядової ради, якщо вони відкрито скажуть, в чому саме причина відставки, і якщо вони проголосують відкрито - питань нема", - підкреслив Аласанія та додав, що має багато запитань до процедури голосування про розірвання контракту із ним.

"Закрите - раз, немає звинувачень - два, і немає половини людей, які мали голосувати там. То перше - буде до суду позов, але тільки для того, щоб почати розбиратися", - зазначив він.

"Раніше член Наглядової ради НСТУ Євген Глібовицький запропонував переголосувати рішення щодо Аласанії відкрито", - пише "Громадське".

Водночас заступниця голови Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа в ефірі "Громадського" заявила, що Аласанію намагалися усунути з посади кілька разів.

В'ячеслав Козак (член Наглядової ради - ред.) влітку ставив питання про відставку Зураба, коли були резонансні події про невисвітлення Суспільним ходи Хресної. Тоді збиралися підписи у Facebook, приходив Олександр Палій (експерт з релігійних питань - ред.) на засідання Наглядової ради з 2,5 тис. підписів про відставку.

Ми розглядали це питання, але в порядок денний так і не внесли. Потім восени Козак пропонував в порядок денний це питання, знову ж таки, більшості не набралося", - розповіла Остапа.

"У мене було відчуття, що це домовленість за моєю спиною відбулася. У мене таке відчуття було ще минулого року", - підкреслила вона.

Крім цього, заступниця голови Наглядової ради НСТУ розповіла, як відбувалося саме голосування щодо усунення Аласанії з посади.

"Бюлетені не були проіменовані, вони були просто надруковані. І там було одне запитання про відставку.

Я голосувала проти, тому що мене така поспішна організація розгляду цього питання дивувала, і я напочатку зазначила, коли ще хотіли внести це питання в порядок денний, що це буде розглядатись під час виборів як політичне рішення, як тиск і таке інше", - заявила Остапа.

Вона зазначила, що пропонувала розглянути звіт. Якби звіт відхилили, "то були хоча б якість підстави говорити про подальшу відповідальність".

Нагадаємо:

  • Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
  • Наразі у Наглядовій раді НСТУ не коментують причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який опублікують приблизно за тиждень.
  • Виконувати обов’язки Аласанії буде член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури Микола Чернотицький.
  • Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
  • Згодом член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко, коментуючи голосування за відсторонення Аласанії, заявив, що так і не зрозумів, на якій підставі це питання внесли до порядку денного.
  • Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
  • Незалежні журналісти різних українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.

"Українська правда" в Threads

Теми: суспільствотелебачення
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