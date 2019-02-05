Аласанія очікує на переголосування щодо його відставки

Зураб Аласанія, якого звільнили з посади голови правління Суспільного мовлення очікує, що Наглядова рада переголосує питання щодо його відставки у відкритому режимі.

Про це він заявив в ефірі "Громадського".

"Якщо буде збір всієї Наглядової ради, якщо вони відкрито скажуть, в чому саме причина відставки, і якщо вони проголосують відкрито - питань нема", - підкреслив Аласанія та додав, що має багато запитань до процедури голосування про розірвання контракту із ним.

"Закрите - раз, немає звинувачень - два, і немає половини людей, які мали голосувати там. То перше - буде до суду позов, але тільки для того, щоб почати розбиратися", - зазначив він.

"Раніше член Наглядової ради НСТУ Євген Глібовицький запропонував переголосувати рішення щодо Аласанії відкрито", - пише "Громадське".

Водночас заступниця голови Наглядової ради НСТУ Світлана Остапа в ефірі "Громадського" заявила, що Аласанію намагалися усунути з посади кілька разів.

В'ячеслав Козак (член Наглядової ради - ред.) влітку ставив питання про відставку Зураба, коли були резонансні події про невисвітлення Суспільним ходи Хресної. Тоді збиралися підписи у Facebook, приходив Олександр Палій (експерт з релігійних питань - ред.) на засідання Наглядової ради з 2,5 тис. підписів про відставку.

Ми розглядали це питання, але в порядок денний так і не внесли. Потім восени Козак пропонував в порядок денний це питання, знову ж таки, більшості не набралося", - розповіла Остапа.

"У мене було відчуття, що це домовленість за моєю спиною відбулася. У мене таке відчуття було ще минулого року", - підкреслила вона.

Крім цього, заступниця голови Наглядової ради НСТУ розповіла, як відбувалося саме голосування щодо усунення Аласанії з посади.

"Бюлетені не були проіменовані, вони були просто надруковані. І там було одне запитання про відставку.

Я голосувала проти, тому що мене така поспішна організація розгляду цього питання дивувала, і я напочатку зазначила, коли ще хотіли внести це питання в порядок денний, що це буде розглядатись під час виборів як політичне рішення, як тиск і таке інше", - заявила Остапа.

Вона зазначила, що пропонувала розглянути звіт. Якби звіт відхилили, "то були хоча б якість підстави говорити про подальшу відповідальність".

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