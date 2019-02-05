Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко вірить, що ВР знайде 300 голосів на закріплення курсу на ЄС і НАТО

Вівторок, 5 лютого 2019, 01:54

Президент Петро Порошенко вірить, що у Верховній Раді знайдеться 300 голосів для підтримки у другому читанні законопроекту про закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Укрінформ".

"Я вірю у Верховну Раду України. Коли треба було, у найважчих ситуаціях вона знаходила сили для об'єднання.

Другою підставою для оптимізму є те, що двічі Верховна Рада підтримала цей президентський законопроект про закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО, і два рази це було більше 300 голосів", - зазначив Порошенко.

"Наразі не можна вважати, що перемога у кишені, бо за кожну перемогу треба боротися. Єдність патріотично налаштованих народних депутатів з різними політичними поглядами - зараз те, що нам потрібне понад усе", - підкреслив він.

Порошенко нагадав, що за відсутність єдності поміж політиків сто років тому український народ заплатив дуже високу ціну.

"Ми не маємо більше допустити, щоб ця ціна знову лягла на плечі українського народу. Саме тому це голосування таке важливе.

У мене прохання - подзвоніть своєму депутату, попросіть, щоб цього дня він обов'язково був у залі, проголосував і підтримав. Це буде не моя, не парламентаріїв, а наша спільна перемога", - заявив президент.

"Верховна Рада планує 7 лютого розглянути у другому читанні президентський законопроект про внесення змін до Конституції у частині закріплення стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Про це йдеться у проекті розкладу засідань парламенту на 5-8 лютого 2019 року", - пише "Укрінформ".

Детальніше про зміст запропонованих змін читайте у статті "Що насправді змінять євроатлантичні норми у Конституції"

Нагадаємо:

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоВерховна РадаЄСНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: