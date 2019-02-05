Порошенко вірить, що ВР знайде 300 голосів на закріплення курсу на ЄС і НАТО

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Вівторок, 5 лютого 2019, 02:54

Президент Петро Порошенко вірить, що у Верховній Раді знайдеться 300 голосів для підтримки у другому читанні законопроекту про закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, передає "Укрінформ".

"Я вірю у Верховну Раду України. Коли треба було, у найважчих ситуаціях вона знаходила сили для об'єднання.

Другою підставою для оптимізму є те, що двічі Верховна Рада підтримала цей президентський законопроект про закріплення у Конституції курсу на ЄС і НАТО, і два рази це було більше 300 голосів", - зазначив Порошенко.

"Наразі не можна вважати, що перемога у кишені, бо за кожну перемогу треба боротися. Єдність патріотично налаштованих народних депутатів з різними політичними поглядами - зараз те, що нам потрібне понад усе", - підкреслив він.

Порошенко нагадав, що за відсутність єдності поміж політиків сто років тому український народ заплатив дуже високу ціну.

"Ми не маємо більше допустити, щоб ця ціна знову лягла на плечі українського народу. Саме тому це голосування таке важливе.

У мене прохання - подзвоніть своєму депутату, попросіть, щоб цього дня він обов'язково був у залі, проголосував і підтримав. Це буде не моя, не парламентаріїв, а наша спільна перемога", - заявив президент.

"Верховна Рада планує 7 лютого розглянути у другому читанні президентський законопроект про внесення змін до Конституції у частині закріплення стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС і НАТО.

Про це йдеться у проекті розкладу засідань парламенту на 5-8 лютого 2019 року", - пише "Укрінформ".

Детальніше про зміст запропонованих змін читайте у статті "Що насправді змінять євроатлантичні норми у Конституції"

Нагадаємо:

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Теми: Порошенко Верховна Рада ЄС НАТО


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