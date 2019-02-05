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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий

Вівторок, 5 лютого 2019, 06:47
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, 1 загиблий

Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 4 рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. 1 український військовий загинув, ще 1 - отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 5 лютого.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися:
двічі з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів - в районі селища Опитне, зі стрілецької зброї - в районі селища Невельське", - підкреслили у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції: двічі з мінометів калібру 82 мм. гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – в районі Хутора Вільний, двічі з гранатометів - в районі населеного пункту Новолуганське, з мінометів калібру 82 мм - в районі селища Кримське.

За даними розвідки, 4 лютого 6 окупантів знищено та 4 отримали важкі поранення.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООСбойові діїДонбас
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