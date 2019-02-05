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Freedom House назвала Україну "частково вільною" країною

Вівторок, 5 лютого 2019, 09:25

Україна в 2019 році залишається "частково вільною" країною, а її окупована Росією частина Крим отримала статус "невільної" території.

Про це йдеться в оприлюдненому 5 лютого новому щорічному звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House, інформує "Радіо Свобода".

 
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За словами дослідників, рівень свобод в Україні дещо погіршився.

Автори також звертають увагу на те, що окупація Росією Криму включає в себе націлені репресії проти кримських татар, а також тих людей, які продовжують наполягати на своїй українській приналежності.

Всього поруч з Україною у розділі "частково вільних" країн перебувають 59 інших держав та п'ять територій.

"Невільних" країн, серед яких і Росія, всього 50, а також вісім територій. "Вільних" країн і територій разом 87. Всього у звіті проаналізували 209 країн та територій.

Загалом, з 2005 по 2018 рік кількість "невільних" держав зросла на 26%, у той час як частка "вільних" впала на 44%. Занепад демократії автори пов’язують серед іншого зі зміною в балансі сил на глобальному рівні – зростає вплив таких недемократичних країн, як Китай.

Глобальне зниження рівнів політичних та громадянських свобод спостерігається вже тринадцятий рік поспіль – починаючи з 2005 року, йдеться у звіті Freedom House.

Теми: права людини
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