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Мокрий сніг, ожеледиця: водіїв попереджають про погіршення погоди в Києві

Вівторок, 5 лютого 2019, 11:00

Столична влада просить водіїв бути уважними на дорогах, оскільки в ніч на середу в Києві очікується погіршення погодних умов.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному порталі Києва.

"За прогнозом Українського гідрометцентру, у ніч із 5 на 6 лютого у Києві очікується погіршення погодних умов, зокрема, мокрий сніг та ожеледиця. У зв’язку із цим, комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв бути уважними та обережними на дорогах", – йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" запевняють, що уважно стежать за змінами погодних умов та, відповідно до синоптичної ситуації, вживають необхідних заходів для безпечного пересування киян і гостей столиці.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: погодаавтоКиїв
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