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Патруль ОБСЄ був змушений залишити місто через обстріли

Вівторок, 5 лютого 2019, 11:14

Патруль СММ ОБСЄ, що пересувався на броньованих автомобілях зафіксував низку обстрілів в районі розведення сил і засобів.  

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-служба ООС.

Зазначається, що у понеділок, 04 лютого, п'ятеро співробітників патруля СММ ОБСЄ на двох броньованих автомобілях перебували поблизу блокпоста Збройних сил України приблизно за 300 метрів на північ від ділянки розведення сил і засобів у районі міста Золоте.

"У період між 10:25 та 10:30 два члени патруля, які знаходилися біля автомобілів, почули п'ять вибухів невизначеного походження на відстані орієнтовно 2–3 км на схід і південно-південний схід. О 10:30, коли вони вже сіли в патрульні автомобілі, спостерігачі почули ще три вибухи у безпосередній близькості за 70–100 метрів від того місця, де вони перебували. Вибухи супроводжувалися полум'ям, димом та з розлітом сажі та снігу", - повідомляє українська сторона СЦКК.

Згідно із повідомленням, патруль одразу перемістився приблизно на п'ять кілометрів до східної околиці міста Золоте-2.

Між 10:40 і 10:50 спостерігачі зафіксували, що кількість порушень режиму припинення вогню зростала. Патруль був змушений залишити цей район.

Українська правда

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Теми: ОБСЄДонбас
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