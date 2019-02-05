Турчинов назвав 6 головних загроз від Росії

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що Україна повинна бути голова як мінімум до шести загроз з боку Росії в 2019 році.

Про це він заявив в інтерв'ю Ліга.net.

За його словами, перша загроза – це військова агресія.

"Це не тільки виснаження нашої країни внаслідок постійних військових провокацій на сході, продовження військової окупації частини Донбасу і Криму. Це і масштабне розгортання військової інфраструктури вздовж нашого кордону з Росією", - розповів Турчинов.

На його думку, якщо Росія провалить спроби відновити контроль над Україною політичним шляхом, вона може перейти до масштабної військової агресії.

"Друга загроза – інформаційна агресія і спроба впливати на політичну архітектуру, на результати політичного вибору українців як за допомогою інформаційних інструментів (ЗМІ, соцмережі тощо), так і шляхом підтримки прямих і прихованих креатур РФ в українській політиці", - заявив секретар РНБО.

Третьою загрозою він називає кіберагресію, четвертою – економічну війну, яка полягає в блокуванні транзиту українських товарів до країн Азії через РФ і блокуванні портів на Азовському морі.

П'ята загроза, за словами Турчинова, енергетична – це спроби Росії зупинити роботу української газотранспортної системи.

"Шоста загроза – терористична, активне використання диверсійно-розвідувальних груп, російської агентури і найманців для терористичних актів, спроби посіяти зневіру, страх, дестабілізувати ситуацію всередині України", - заявив секретар РНБО, зазначивши, що це "далеко не весь перелік".