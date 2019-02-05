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Вантажівка, яка перевозила МАФ, влетіла у військовий КРАЗ  

Вівторок, 5 лютого 2019, 12:31

Вантажівка Volvo, яка перевозила МАФ, врізалась у задню частину тягача КРАЗ однієї з військових частин повітряних сил ЗСУ в Житомирській області.

Про це 5 лютого повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Аварія трапилася на виїзді з Києва на Брест-Литовському шосе.

"За попередніми даними водій вантажівки Volvo, яка перевозила МАФ, не впорався з керуванням та врізався у задню частину платформи, яку тягнув військовий тягач", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що удар випав на пасажирське сидіння цивільної вантажівки і зім’яв кабіну Volvo, тому водієві з автомобіля допомагали вибратися військові.

 
фото: Еспресо

"Його госпіталізували з незначними травмами, бо він відчув біль у ділянці шиї", - додали у відомстві.

Заступник командира військової частини Костянтин Сидоров заявив, що за кермом військового тягача був досвідчений водій – військовослужбовець із багаторічним стажем водіння великогабаритної техніки.

За словами самого військового водія, він рухався до місця дислокації військової частини по правій смузі зі швидкістю не більше 40 км/год.

 
фото: Еспресо

"Відчув удар і діяв за всіма правилами: викликав швидку, надав допомогу потерпілому, сповістив правоохоронців та керівництво військової частини", - пояснив військовий.

Також повідомляється, що рух по транспортній магістралі відновили, тягач прибув до місця дислокації, а правоохоронці встановлюють причини ДТП.

Українська правда

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Теми: ДТПЗбройні сили
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