Число жертв аварії біля КПВВ "Мар’їнка" збільшилося

Кількість загиблих у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 5 лютого між м. Мар’їнка та м. Курахове на Донеччині, зросла до 6 осіб.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області. Раніше повідомлялося про 5 загиблих.

Між Мар’їнкою та Кураховим у вівторок вранці сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, один із яких загорівся. На місці загинуло 5 людей, ще 3 постраждали

В автомобілі Daewoo Lanos спершу було 4 загиблих, в автомобілі Chevrolet Lacetti – 1 загиблий та 3 постраждалих.

Постраждалих госпіталізували до Курахівської міської лікарні, де один із них помер.