Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Число жертв аварії біля КПВВ "Мар’їнка" збільшилося

Вівторок, 5 лютого 2019, 15:47

Кількість загиблих у дорожньо-транспортній пригоді, що сталася 5 лютого між м. Мар’їнка та м. Курахове на Донеччині, зросла до 6 осіб.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Донецькій області. Раніше повідомлялося про 5 загиблих.

Між Мар’їнкою та Кураховим у вівторок вранці сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, один із яких загорівся. На місці загинуло 5 людей, ще 3 постраждали

В автомобілі Daewoo Lanos спершу було 4 загиблих, в автомобілі Chevrolet Lacetti – 1 загиблий та 3 постраждалих.

Постраждалих госпіталізували до Курахівської міської лікарні, де один із них помер.

 

ДТП на Донеччині

ДСНС

 

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТПДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
04:56
Удар балістикою по Києву: усі ракети знищено
03:54
Через ракетний удар у Києві евакуювали багатоквартирний будинок - КМВА
03:30
ОновленоПісля ракетного удару у Києві горіли будинки та автомобілі, є постраждалі
03:03
У Києві пролунала серія вибухів
01:58
Перевага у повітрі та спільне виробництво зброї – Зеленський у США окреслив цілі на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: