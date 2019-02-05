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У трьох областях запустять проект із навчання й працевлаштування ветеранів

Вівторок, 5 лютого 2019, 17:09

До червня 2020 року на території Львівської, Дніпропетровської та Київської областей діятиме пілотний проект з працевлаштування та навчання ветеранів.

Він буде першим кроком у співпраці Міністерства у справах ветеранів і Міжнародної організації з міграції Агентства ООН (IOM Ukraine), повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз.  

На зустрічі з головою представництва Міжнародної організації з міграції Агентства ООН Томасом Лотаром Вайсом домовилися підписати Меморандум про співпрацю.

"Томас Лотар Вайc презентував пілотний проект, спрямований на реінтеграцію ветеранів АТО/ООС. Проект має допомогти їм з працевлаштуванням та започаткуванням власної справи", – зазначила Фріз.

"Даний пілотний проект розрахований на 18 місяців, і буде тривати до червня 2020 року. Пілот діятиме на території Львівської, Дніпропетровської та Київської областей. Одним з компонентів цього проекту стануть курси підвищення кваліфікації, перекваліфікації", – уточнила вона.

 

Міністерство ветеранів готове підтримати цей проект і надати йому інформаційну підтримку.

 

"Ми готові долучитись до процесу і допомогти ветеранам отримати інформацію і зрештою долучитися до ваших тренінгів", – зазначила Фріз

Теми: АТОКабінет міністрів
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