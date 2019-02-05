РФ приховує справжній стан здоров'я політв'язня Бекірова – Денісова

У Росії кажуть, що захворювання кримського політв’язня Едема Бекірова не перешкоджають його арешту, хоча донька активіста каже про його надкритичний стан здоров’я.

Про це повідомляє у Facebook уповноважена з прав людини Людмила Денісова.

"За інформацією, яку я отримала від радника президента РФ, голови Ради при презедентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова, стан здоров’я політв’язня задовільний", – зазначає омбудсмен.

Зі слів адвоката, Бекірову видали довідку про відсутність таких захворювань, які відносяться до переліку важких та унеможливлюють тримання під вартою.

Водночас, Денісова наголосила, що кримський татарин має цілу низку небезпечних захворювань, які можуть лише погіршитися в умовах СІЗО.

"Тому я вкотре пересвідчуюся, що інформації, яка надходить з листів РФ, не можна довіряти. РФ приховує дійсний стан громадянина України і таким чином порушує права людини", – додала уповноважена з прав людини.

Вона зазначила, що попросила забезпечити Бекірова кваліфікованою медичною допомогою у спеціалізованому лікувальному закладі.

Як повідомляє "Кримська солідарність", Бекірову 59 років, у нього 1-а група інвалідності, немає ноги і чотири шунта у серці.

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