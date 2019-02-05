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Бойовики накрили мінометним вогнем позиції ООС біля хутору Вільний, є поранений

Вівторок, 5 лютого 2019, 17:40

Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець Об'єднаних сил поранений.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових: з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту хутір Вільний; з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів в районі населеного пункту Троїцьке", - йдеться у повідомленні.

Також з автоматичних гранатометів були обстріляні позиції українських військ в районі селища Піски.

"В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці тричі обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Опитне", - додали в ООС.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасОРДЛО
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