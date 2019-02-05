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У поліції пояснюють, що готові охороняти Михайлика й далі

Вівторок, 5 лютого 2019, 18:11

Слідчі Нацполіції продовжили термін охорони одеського активіста, на якого було здійснено замах на вбивство.

Про це повідомляє прес-центр Нацполіції 5 лютого.

Правоохоронці пояснюють, що восени 2018 року під час здійснення досудового розслідування слідчий поліції в Одеській області застосував на певний термін заходи безпеки щодо потерпілого. 

"Заходи з фізичної охорони були продовжені навіть попри письмову заяву потерпілого, написану в його присутності дружиною, про відсутність потреби у таких заходах", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Правоохоронці уточнюють, що зараз досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції, яке наразі не отримувало від самого активіста заяви про необхідність застосування стосовно нього заходів безпеки.

"Проте слідчим знову продовжено дію безпекових заходів. Нацполіція готова забезпечити надання фізичної охорони у форматі і виходячи з необхідності, яку вкаже потерпілий", – йдеться у повідомленні поліції.

Прізвище у повідомленні правоохоронців традиційно не вказується, однак речник відомства Ярослав Тракало підтвердив "Українській правді", що мова йде про прооперованого в Німеччині голову одеського осередку партії "Сила людей" Олега Михайлика, який заявив напередодні про зняття держохорони.

Тракало нагадав, що повноваження поліції не поширюються на іноземну юрисдикцію.

"За наявною інформацією, наразі потерпілий перебуває за межами держави, де поліція не може надати йому фізичну охорону, оскільки не має таких повноважень", – сказав речник Нацполіції.

"Однак за потреби ми готові забезпечити йому безпекові заходи - щойно він перетне державний кордон і повернеться в Україну", – додав він.

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Нагадаємо:

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесаактивістиполіція
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