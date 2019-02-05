Заступник директора держпідприємства Міноборони погорів на хабарі у 30 тисяч гривень

Військова прокуратура Центрального регіону затримала заступника директора оборонного підприємства на хабарі у 30 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону.

"04.02.2019 за процесуального керівництва військової прокуратури Дарницького гарнізону затримано під час одержання неправомірної вигоди заступника директора філії одного з державних підприємств концерну "Техвоєнсервіс" Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у грудні 2018 року затриманий вимагав від підприємця щомісяця давати хабар, розміром 15 тисяч гривень за укладення договору зберігання майна між ним та ДП МОУ, а також сприяння у подальшій безперешкодній господарській діяльності.

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"02.01.2019 та 04.02.2019 у ході санкціонованих Апеляційним судом м. Києва негласних слідчих (розшукових) дій, діючи під контролем правоохоронців, підприємець двічі передав хабарнику неправомірну вигоду по 15 000 гривень, а всього загалом - 30 000 гривень", - зазначили у військовій прокуратурі.

Після цього правопорушника затримано в порядку ст. 208 КПК, а неправомірну вигоду вилучено.

Проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу і клопотання до суду про обрання відносно нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою.