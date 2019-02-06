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Мін'юст США: іноземне втручання у вибори в Конгрес не вплинуло на їх результат

Середа, 6 лютого 2019, 03:40

Мін'юст США і міністерство внутрішньої безпеки не знайшли доказів того, що спроби іноземного уряду втрутитися в проміжні вибори в Конгрес в листопаді 2018 року вплинули на їх результат.

Про це йдеться в спільній заяві в.о. генпрокурора і глави Мін'юсту США Метью Вітекера і міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

Вітакер і Нільсен представили президенту США Дональду Трампу спільну доповідь, в якій оцінюється вплив будь-якого іноземного втручання на проміжні вибори 2018 року.

"Хоча конкретні висновки, що містяться в спільному звіті засекречені, департаменти прийшли до висновку, що на сьогоднішній день немає ніяких доказів того, що будь-які виявлені дії іноземного уряду або іноземного агента мали істотний вплив на цілісність або безпеку виборчої інфраструктури або політичної/виборчої інфраструктури", - сказано в документі.

Незважаючи на те, що доповідь залишається секретною, її висновки допоможуть скоординувати майбутні зусилля щодо захисту виборчої і політичної інфраструктури від іноземного втручання, стверджують автори доповіді. У документі сказно, що заходи щодо захисту виборів президента, які відбудуться в 2020 році, вже здійснюються.

Нагадуємо:

Республіканська партія Дональда Трампа за підсумками проміжних виборів 2018 року втратила більшість у Палаті представників - нижній палаті Конгресу США, але отримала більшість в Сенаті.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
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