Трамп про стіну на кордоні з Мексикою: Я її побудую
Середа, 6 лютого 2019, 04:10
Президент США Дональд Трамп наполягає на будівництві стіни на кордоні з Мексикою, незважаючи на те, що демократи в Конгресі відмовляються підтримати бюджет, в котрому передбачені кошти на її зведення.
Про це він заявив ущорічному зверненні до Конгресу "Про становище в країні"
"У минулому більшість людей в цій кімнаті голосували за стіну, але належна стіна так і не була побудована. Я її побудую", - сказав Трамп.
"Зараз настав час для Конгресу показати світу, що Америка прагне покласти край нелегальній імміграції та залишити безжальних койотів, картелі, наркоторговців і торговців людьми не при справах", - додав він.
"Простіше кажучи, стіни працюють, і стіни рятують життя", - завив Трамп.
Нагадуємо:
- У жовтні США заявили, що відправлять 5 200 військовослужбовців в якості реагування на загрозу масового проникнення в країну незаконних мігрантів, які прямують через Мексику до кордону США.
- Президент США Дональд Трамп вимагає виділити майже 6 млрд доларів на фінансування стіни на кордоні з Мексикою, а демократи в Конгресі категорично відкидають цю пропозицію.
- Через розбіжності між демократами і республіканцями про плани президента США побудувати стіну на кордоні з Мексикою в ніч на 22 грудня 2018 року в США почався "шатдаун", що став найдовшим в історії країни.
- 25 січня Трамп підписав законопроект про припинення "шатдауну" на 3 тижні - до 15 лютого. Переговори про виділення додаткових коштів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою тривають.