Трамп про стіну на кордоні з Мексикою: Я її побудую

Президент США Дональд Трамп наполягає на будівництві стіни на кордоні з Мексикою, незважаючи на те, що демократи в Конгресі відмовляються підтримати бюджет, в котрому передбачені кошти на її зведення.

Про це він заявив ущорічному зверненні до Конгресу "Про становище в країні"

"У минулому більшість людей в цій кімнаті голосували за стіну, але належна стіна так і не була побудована. Я її побудую", - сказав Трамп.

"Зараз настав час для Конгресу показати світу, що Америка прагне покласти край нелегальній імміграції та залишити безжальних койотів, картелі, наркоторговців і торговців людьми не при справах", - додав він.

"Простіше кажучи, стіни працюють, і стіни рятують життя", - завив Трамп.

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