Трамп: Якби я не був обраний президентом, ми б уже воювали з КНДР

Президент США Дональд Трамп проведе другий саміт з лідером Північної Кореї в цьому місяці.

Про це він заявив в щорічному зверненні до Конгресу "Про становище в країні".

Президент США заявив, що завдяки його політиці щодо КНДР, там вже більше 15месяцев не було запусків ракет.

"Якби я не був обраний президентом Сполучених Штатів, ми б зараз, на мою думку, були б у великій війні з Північною Кореєю", - заявив Трамп.

Він додав, що ще багато чого належить зробити, повідомивши, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у В'єтнамі з 27 по 28 лютого.

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