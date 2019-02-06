Трамп: Якби я не був обраний президентом, ми б уже воювали з КНДР

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Середа, 6 лютого 2019, 05:55

Президент США Дональд Трамп проведе другий саміт з лідером Північної Кореї в цьому місяці.

Про це він заявив в щорічному зверненні до Конгресу "Про становище в країні".

Президент США заявив, що завдяки його політиці щодо КНДР, там вже більше 15месяцев не було запусків ракет.

"Якби я не був обраний президентом Сполучених Штатів, ми б зараз, на мою думку, були б у великій війні з Північною Кореєю", - заявив Трамп.

Він додав, що ще багато чого належить зробити, повідомивши, що зустріч з Кім Чен Ином відбудеться у В'єтнамі з 27 по 28 лютого.

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Нагадуємо:

  • Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий  офіційно оголосити місце й точну дату другого саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.
  • Глава Білого дому уточнив, що, скоріше за все, він зробить заяву про це у вівторок під час звернення до Конгресу про стан справ у країні.
  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати підготовку до другого саміту з президентом США Дональдом Трампом.
  • Після зустрічі з Кім Йонг Чолом, північнокорейським посланцем, Трамп сказав, що він і Кім Чен Ин, ймовірно, зустрінуться наприкінці лютого, але не сказав точно, коли і де відбудеться саміт.
  • Щодо переговорів Трампа та Кім Чен Ина експерти вказують на фундаментальні питання: які кроки з денуклеаризації слід вжити КНДР для того і що натомість має запропонувати Трамп, щоб Кім Чен Ин вжив цих заходів.

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Теми: КНДР США ядерна зброя Трамп


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