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Проїзд на дорогах державного значення забезпечено – Укравтодор

Середа, 6 лютого 2019, 07:55

Дороги державного значення місцями засніжені у Київській, Сумській та Чернігівській областях,а в решті областей мокрі.

Проїзд на дорогах державного значення забезпечено, повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України у середу зранку.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -7 +1°С. Стан покриття подекуди мокре, лише на Вишківському перевалі засніжене.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяні в роботі 206 одиниця техніки та 317 робітників.

Станом на 6 ранку 6 лютого опади у вигляді невеликого снігу були в північних областях, де випало від 1 до 2 см снігу. У центральних, південних та подекуди в східних областях спостерігався туман, у Хмельницькій області – невеликий дощ. На решті території без опадів. Середня температура повітря в більшості областей -2 +1°С.

За прогнозом Укргідрометцентру 6 лютого в країні, крім півдня, місцями невеликий мокрий сніг, у північних областях помірний мокрий сніг. У більшості центральних, південних та східних областей – туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледь.

Температура повітря протягом доби 0-5°С тепла, в Карпатах близько 0°С.

"Українська правда" у Threads

Теми: дорогипогода
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