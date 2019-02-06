Суд РФ змусив Навального видалити розслідування, через яке його викликали на дуель

Арбітражний суд Москви задовольнив позов підприємства в анексованому Криму "М'ясокомбінат "Дружба народів" до російського опозиціонера Олексія Навального через шкоду діловій репутації.

Про задоволення позову повідомили у суді, передає російський "Інтерфакс".

"Рішенням суду позовну заяву ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів" до Навального Олексія Анатолійовича про захист ділової репутації задоволено", - повідомив суд.

Підприємство вимагало видалити відео і текстову версію розслідування про постачання продовольства Росгвардії, а також опублікувати спростування.

В Фонді боротьби з корупцією заявили, що рішення буде оскаржене.

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