Суд РФ змусив Навального видалити розслідування, через яке його викликали на дуель

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Середа, 6 лютого 2019, 11:52

Арбітражний суд Москви задовольнив позов підприємства в анексованому Криму "М'ясокомбінат "Дружба народів" до російського опозиціонера Олексія Навального через шкоду діловій репутації.

Про задоволення позову повідомили у суді, передає російський "Інтерфакс".

"Рішенням суду позовну заяву ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів" до Навального Олексія Анатолійовича про захист ділової репутації задоволено", - повідомив суд.

Підприємство вимагало видалити відео і текстову версію розслідування про постачання продовольства Росгвардії, а також опублікувати спростування.

В Фонді боротьби з корупцією заявили, що рішення буде оскаржене.

Нагадаємо:

  • ФБК Навального 23 серпня 2018 опублікував розслідування, в якому стверджувалося, що рішенням уряду ексклюзивне право поставок продуктів для Росгвардії отримав "М'ясокомбінат "Дружба народів". Цей м’ясокомбінат, за версією журналістів, завищує закупівельні ціни.
  • Крім того, у фонді заявили, що підприємством володіє колишній підлеглий глави Росгвардії Віктора Золотова по внутрішнім військам МВС.
  • Глава Росгвардіі після публікації розслідування викликав Навального на дуель і застеріг від вивчення питань харчування особового складу Росгвардії, оскільки це "не його тема".
  • М'ясокомбінат в свою чергу подав до столичного Арбітражний суд позов до Навальному про захист ділової репутації підприємства.

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Теми: Росія корупція


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