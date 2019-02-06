Суд РФ змусив Навального видалити розслідування, через яке його викликали на дуель
Середа, 6 лютого 2019, 10:52
Арбітражний суд Москви задовольнив позов підприємства в анексованому Криму "М'ясокомбінат "Дружба народів" до російського опозиціонера Олексія Навального через шкоду діловій репутації.
Про задоволення позову повідомили у суді, передає російський "Інтерфакс".
"Рішенням суду позовну заяву ТОВ "М'ясокомбінат "Дружба народів" до Навального Олексія Анатолійовича про захист ділової репутації задоволено", - повідомив суд.
Підприємство вимагало видалити відео і текстову версію розслідування про постачання продовольства Росгвардії, а також опублікувати спростування.
В Фонді боротьби з корупцією заявили, що рішення буде оскаржене.
Нагадаємо:
- ФБК Навального 23 серпня 2018 опублікував розслідування, в якому стверджувалося, що рішенням уряду ексклюзивне право поставок продуктів для Росгвардії отримав "М'ясокомбінат "Дружба народів". Цей м’ясокомбінат, за версією журналістів, завищує закупівельні ціни.
- Крім того, у фонді заявили, що підприємством володіє колишній підлеглий глави Росгвардії Віктора Золотова по внутрішнім військам МВС.
- Глава Росгвардіі після публікації розслідування викликав Навального на дуель і застеріг від вивчення питань харчування особового складу Росгвардії, оскільки це "не його тема".
- М'ясокомбінат в свою чергу подав до столичного Арбітражний суд позов до Навальному про захист ділової репутації підприємства.