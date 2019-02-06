Морози до -12° і ожеледиця: Синоптики попередили про похолодання

У найближчу добу, 7 лютого, холодне повітря охопить всю територію України, тому температура ще трохи знизиться.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, на більшій частині території України в четвер опадів не буде, лише вночі на півночі Лівобережжя місцями пройде невеликий сніг. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 9-14° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході 4-6° тепла; в Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Повідомляється, що в Києві - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

У п'ятницю, 8 лютого, в Україні без опадів. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південний (на півдні та сході - північно-східний), 3-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, на півдні та в Закарпатті 2-7° морозу, вдень близько 0°, в західній частині 3-7° тепла; в східних і Сумській областях вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Криму невеликі опади; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Києві - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-8 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.