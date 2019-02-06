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У Києві після великої пожежі проведуть перевірки на підприємствах

Середа, 6 лютого 2019, 13:27

Київська влада вирішила провести перевірки установ та підприємств, де раніше були виявлені порушення правил протипожежної безпеки.

Таке рішення прийняли після масштабної пожежі на складах біля метро "Лісова", повідомив начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

Він заявив, що пожежа на складах була наслідком халатності та безвідповідальності власника і балансоутримувача, які не реагували на зауваження рятувальників і не дбали про протипожежну безпеку.

"Враховуючи це, керівництво міста через Комісію з питань надзвичайних ситуацій застосовуватиме жорсткі заходи до порушників. Насамперед, це стосується потенційно небезпечних підприємств і підприємств, де раніше вже були виявлені порушення", - сказав Ткачук.

Він нагадав, що кожного року ця комісія затверджує перелік потенційно небезпечних об’єктів на території Києва – на сьогодні їх 615.

Також у місті є 29 хімічно небезпечних підприємств, які перебувають під постійним контролем – у них укладені договори та угоди на аварійно-рятувальне обслуговування.

"Що стосується балансоутримувачів, власників приміщень, де вже відбулися перевірки і виявлені порушення, то ДСНС може подавати відповідні дані про порушення до органів прокуратури та до суду", – пояснив Ткачук.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Київпожежа
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