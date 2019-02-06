У Києві після великої пожежі проведуть перевірки на підприємствах

Київська влада вирішила провести перевірки установ та підприємств, де раніше були виявлені порушення правил протипожежної безпеки.

Таке рішення прийняли після масштабної пожежі на складах біля метро "Лісова", повідомив начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

Він заявив, що пожежа на складах була наслідком халатності та безвідповідальності власника і балансоутримувача, які не реагували на зауваження рятувальників і не дбали про протипожежну безпеку.

"Враховуючи це, керівництво міста через Комісію з питань надзвичайних ситуацій застосовуватиме жорсткі заходи до порушників. Насамперед, це стосується потенційно небезпечних підприємств і підприємств, де раніше вже були виявлені порушення", - сказав Ткачук.

Він нагадав, що кожного року ця комісія затверджує перелік потенційно небезпечних об’єктів на території Києва – на сьогодні їх 615.

Також у місті є 29 хімічно небезпечних підприємств, які перебувають під постійним контролем – у них укладені договори та угоди на аварійно-рятувальне обслуговування.

"Що стосується балансоутримувачів, власників приміщень, де вже відбулися перевірки і виявлені порушення, то ДСНС може подавати відповідні дані про порушення до органів прокуратури та до суду", – пояснив Ткачук.

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