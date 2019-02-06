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Росія встановлює галюциногенну зброю на кораблях – The Times

Середа, 6 лютого 2019, 15:25

Російський військово-морський флот почав оснащувати військові кораблі зброєю "візуальної оптичної інтерференції", яке може викликати галюцинації і нудоту у ворогів.

Про це пише британське видання The Times.

Установка "5P-42 Філін" була розроблена в Санкт-Петербурзькому інституті людського мозку. Вона призначена для засліплення і дезорієнтації ворогів за допомогою швидких імпульсів високоінтенсивних світлових променів.

"Філін" випускається державною компанією "Роселектроніка" і встановлюється на фрегати "Адмірал Касатонов" і "Адмірал Горшков". Очікується, що прилад встановлять ще два фрегати, які будує РФ.

Установка належить до класу нелетальної зброї і її можуть застосувати вночі та у сутінках на відстані до двох кілометрів. Під час випробувань волонтери не змогли уразити судна, озброєні "Філіном".

Видання зазначає, що "Філін" можна застосовувати і на суші. Він здатний впливати на роботу приладів нічного бачення, лазерних далекомірів і системи націлювання керованих протитанкових ракет.

Нагадаємо:

Європейська правда

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Теми: Росіявійназброя
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