Французьке агентство AFP опублікувало неукраїнський Крим, Київ протестує

Україна звернулася до французького інформагентства AFP із зауваженням щодо публікації карти, де окупований Росією Крим не був позначений як територія України.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Франції.

"Деякі французькі ЗМІ продовжують припускатися помилок у позначенні на картах незаконно анексованої Росією території АР Крим. У зв’язку з появою 4 лютого в Twitter агентства AFP карти з некоректним зображенням Криму Посольство звернулося до керівництва агентства з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення ситуації та неповторення подібних випадків у майбутньому", - заявили у посольстві.

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