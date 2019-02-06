Французьке агентство AFP опублікувало неукраїнський Крим, Київ протестує

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Середа, 6 лютого 2019, 16:40

Україна звернулася до французького інформагентства AFP із зауваженням щодо публікації карти, де окупований Росією Крим не був позначений як територія України.

Про це йдеться у повідомленні посольства України у Франції.

"Деякі французькі ЗМІ продовжують припускатися помилок у позначенні на картах незаконно анексованої Росією території АР Крим. У зв’язку з появою 4 лютого в Twitter агентства AFP карти з некоректним зображенням Криму Посольство звернулося до керівництва агентства з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення ситуації та неповторення подібних випадків у майбутньому", - заявили у посольстві.

Нагадаємо:

  • У червні 2018 року британське видання The Times оприлюднило офіційне вибачення з приводу публікації у суботньому випуску газети карти із "російським Кримом".

Українська правда

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Теми: Франція Крим анексія


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