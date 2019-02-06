Французьке агентство AFP опублікувало неукраїнський Крим, Київ протестує
Середа, 6 лютого 2019, 15:40
Україна звернулася до французького інформагентства AFP із зауваженням щодо публікації карти, де окупований Росією Крим не був позначений як територія України.
Про це йдеться у повідомленні посольства України у Франції.
"Деякі французькі ЗМІ продовжують припускатися помилок у позначенні на картах незаконно анексованої Росією території АР Крим. У зв’язку з появою 4 лютого в Twitter агентства AFP карти з некоректним зображенням Криму Посольство звернулося до керівництва агентства з вимогою вжити необхідних заходів для виправлення ситуації та неповторення подібних випадків у майбутньому", - заявили у посольстві.
Нагадаємо:
- У червні 2018 року британське видання The Times оприлюднило офіційне вибачення з приводу публікації у суботньому випуску газети карти із "російським Кримом".
Українська правда