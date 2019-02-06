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У кримській лікарні політв'язня Бекірова "підсадили" на інсулін

Середа, 6 лютого 2019, 16:21

Під час так званого медичного обстеження в республіканській лікарні імені Семашка інваліда першої групи Едема Бекірова "підсадили" на інсулін, хоча за 18 років хвороби він був не інсулінозалежним.

Про це в середу на прес-конференції в Києві заявила донька політв'язня Елеонора Бекірова, повідомляє "Укрінформ".

"У нього був високий цукор і вони в лікарні, у відділенні ендокринології, вкололи йому інсулін, хоча 18 років він був не інсулінозалежним. Після уколу в нього упав цукор і на цій підставі лікарі дали висновок, що він не потребує медичної допомоги і його назад відправили до СІЗО", – розповіла Бекірова.

Вона заявила, що наразі у батька існує загроза летального результату.

"Те, що його підсадили на інсулін, може призвести до летального результату, оскільки інсулін впливає на серце. Крім того, перед тим, як пити якісь ліки, він завжди проходив обстеження. Але зараз у камеру йому дають уже готовий шприц. За їх словами, це інсулін, але ми не знаємо, інсулін це або інші якісь ліки", – розповіла дочка політв'язня.

Елеонора Бекірова зазначила, що її батько хворіє вже 18 років, з 2005 року.

Бекірова вважає, що на прикладі її батька Росія намагається залякати весь кримськотатарський народ.

Крім того, вважає вона, арешт її батька - це й спосіб тиску на її матір - Гульнару Бекірову, яка є членом Меджлісу кримськотатарського народу й заступником глави адміністрації Генічеська.

Нагадаємо:

  • Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд Сімферополя" 13 грудня 2018 року заарештував на два місяці кримськотатарського активіста Едема Бекірова.
  • Адвокат Олексій Ладін повідомив, що росіяни підозрюють Бекірова у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів. Юрист Ліля Гемеджі зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.
  • Громадянина України, кримськотатарського активіста Едема Бекірова 12 грудня затримали російські силовики на в'їзді до окупованого РФ Криму з боку Чонгара.

Теми: політв'язнізаручникиКримкримські татари
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