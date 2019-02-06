Бойовики 7 разів відкривали вогонь, використовували заборонену зброю – штаб ООС

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Середа, 6 лютого 2019, 18:24

Протягом поточної доби противник обстріляв позиції наших військ сім разів, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що в смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" злочинці тричі обстріляли позиції наших захисників з мінометів калібру 82 мм поблизу селища Піски.

Також позиції сил ООС були обстріляні в районі населеного пункту Лебединське з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу селища Павлопіль із гранатометів.

В смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське; з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний.

Також позиції сил ООС були обстріляні в районі населеного пункту Південне з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В штабі зазначають, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден український боєць не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Втрати противника уточнюються, зазначають у штабі ООС.

Українська правда

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