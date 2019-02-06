Донор Суспільного USAID призупинив дію гранта через звільнення Аласанії
Зураб Аласанія розповів, що після голосування за його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення донор Суспільного USAID призупинив дію гранта.
Про це Аласанія розповів в інтерв’ю DW.
"З усіх сил намагаємося робити поточну роботу так само. Але так, вже десь тиждень, максимум десять днів, і все почне падати. Наприклад, дебати. Зараз організація, яка це спонсорує - йдеться про грант від USAID, - просто призупинила дію гранта. Бо вони розуміють, що вони ризикують", - зазначив він.
Аласанія наголосив, що часу залишилося дуже мало і проведення президентських дебатів на "Суспільному" опинилося під величезним питанням.
"Я вже не говорю про фінзвіт, який вони не прийняли. А без цього не може рухатись бюджет. Він не ухвалений, і я не знаю, як компанії працювати далі", - підсумував Аласанія.
Нагадаємо:
- Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України прийняла рішення про дострокове звільнення Зураба Аласанії з посади голови правління Суспільного мовлення.
- Наразі у Наглядовій раді НСТУ не коментують причину дострокового відсторонення Аласанії без протоколу, який опублікують приблизно за тиждень.
- Виконувати обов’язки Аласанії буде член правління НСТУ, відповідальний за діяльність з оптимізації центральної та регіональної структури Микола Чернотицький.
- Зураб Аласанія заявив, що йому невідомі причини його відсторонення і додав, що "судова боротьба можлива і навіть обов'язкова – після оприлюднення причин".
- Згодом член Наглядової ради НСТУ Олександр Павличенко, коментуючи голосування за відсторонення Аласанії, заявив, що так і не зрозумів, на якій підставі це питання внесли до порядку денного.
- Пізніше стало відомо, що у наглядовій раді НСТУ закидають Аласанії, зокрема, те, що він не показав хресну ходу за єдину помісну церкву, засідання Генасамблеї ООН та один з економічних форумів, де був присутній президент.
- Незалежні журналісти різних українських ЗМІ заявили, що вважають проявом цензури розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією.