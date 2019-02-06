Донор Суспільного USAID призупинив дію гранта через звільнення Аласанії

Зураб Аласанія розповів, що після голосування за його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення донор Суспільного USAID призупинив дію гранта.

Про це Аласанія розповів в інтерв’ю DW.

"З усіх сил намагаємося робити поточну роботу так само. Але так, вже десь тиждень, максимум десять днів, і все почне падати. Наприклад, дебати. Зараз організація, яка це спонсорує - йдеться про грант від USAID, - просто призупинила дію гранта. Бо вони розуміють, що вони ризикують", - зазначив він.

Аласанія наголосив, що часу залишилося дуже мало і проведення президентських дебатів на "Суспільному" опинилося під величезним питанням.

"Я вже не говорю про фінзвіт, який вони не прийняли. А без цього не може рухатись бюджет. Він не ухвалений, і я не знаю, як компанії працювати далі", - підсумував Аласанія.

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