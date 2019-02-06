Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії опублікувала протокол засідання, на якому звільнила Зураба Аласанію з посади голови правління.

На початку засідання Олексій Панич повідомив, що голова Ревізійної комісії та керівник служби внутрішнього аудиту готові доповісти про результати вивчення діяльності Благодійного фонду Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення та радіомовлення України.

Він вніс пропозицію додати до порядку денного питання про результати вивчення діяльності Благодійного фонду головою Ревізійної комісії та керівником Служби внутрішнього аудиту.

Наглядова рада додала це питання до порядку денного (голосування: за - 12, проти - 0).

"При вивченні діяльності органів управління Фонду відповідно до Статуту були виявлені факти, що свідчать про потенційний конфлікт інтересів, наявний у Виконавчого директора та членів Виконавчого комітету Фонду.

На момент проведення вивчення документів Наглядова рада Фонду не була створена. Відповідно до Статуту Фонду, у разі відсутності Наглядової ради, її повноваження здійснюються Загальними зборами учасників Фонду.

Проте за період вивчення документів Фонду, в протоколах Загальних зборів відсутні відомості щодо здійснення ними контролюючих функцій. Відповідні питання не розглядалися і рішення не приймалися", - йдеться у протоколі.

Зазначається, що вивчення нормативного забезпечення діяльності Фонду виявило невідповідність окремих положень внутрішніх документів, зокрема Наказу про облікову політику, вимогам законодавства.

"Співпраця Фонду з ПАТ "НСТУ" документально не оформлена. В окремих випадках наявні лише листи-звернення від керівництва ПАТ "НСТУ". Процедури, передбачені у Положенні про порядок закупівлі товарів, робіт, послуг, виконуються не в повному обсязі", - наголошується у протоколі.

Підкреслюється, шо були виявлені факти придбання Фондом таких робіт, послуг за завищеними цінами. Також виявлено, що по окремим операціям вартість надання послуг постачальниками, які одночасно є і постачальниками ПАТ "НСТУ", для Фонду і для ПАТ "НСТУ" значно відрізняється.

Крім цього, виявлені постачальники-ФОП, які були зареєстровані перед початком виконання проекту, і припинили свою діяльність одразу після завершення проекту.

Підрядники-ФОП залучалися в основному для виконання робіт та надання послуг творчих колективів.

"Фонд придбавав майно та обладнання для здійснення проектної діяльності. Майно, придбане для проектної діяльності, не обліковується на балансі Фонду. Відповідно, складно встановити чи відповідає придбане майно потребам проектів та використовується відповідно до призначення.

Виявлено недоліки у визначенні майнової оцінки аудіовізуальних творів та відображення їх в обліку Фонду, які були або мали бути передані ПАТ "НСТУ" за результатами реалізації грантових проектів.

Внаслідок виявлених недоліків, витрати на виробництво творчих проектів ПАТ "НСТУ" не розподіляються за джерелами фінансування, внаслідок чого можуть бути не врахованими у складі витрат на виробництво", - йдеться у протоколі.

Після заслуховування результатів діяльності Фонду Олексій Панич запропонував поставити питання про персональну відповідальність голови правління ПАТ "НСТУ".

На його думку, Аласанія несе персональну відповідальність за незадовільну організацію роботи з донорськими коштами незалежно від того, наскільки він був обізнаний з недоліками у роботі Фонду: якщо Аласанія був в курсі, що кошти на підтримку ПАТ "НСТУ" розподіляються за непрозорими схемами – це скандальна ситуація, а якщо він не був в курсі цього – це не менш скандальна ситуація для нього як топ-менеджера.

Пропозицію Панича підтримав В’ячеслав Козак.

Він наполіг на пропозиції внесення до порядку денного питання про дострокове припинення контракту з Аласанією.

"Козак повідомив, що приніс із собою підготовлений проект рішення і вкотре наполягає на внесенні до порядку денного питання дострокового припинення контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" і шляхом голосування визначитися кожному", - зазначається у протоколі.

Козак нагадав, що ще восени минулого року на засіданні Наглядової ради він пропонував внести до порядку денного питання про дострокове припинення контракту з Аласанією. Під час засідання він заявляв про нібито непрозоре використання коштів.

У відповідь, Вадим Міський заявив, що стосовно питання роботи з донорськими коштами до цього були затверджені рекомендації. На його думку, цього достатньо, як попередження для голови правління з боку Наглядової ради.

Також Світлана Остапа запропонувала розглянути це питання на наступному засіданні, адже воно не було запропоноване при розгляді порядку денного.

"Найкраще, якщо є таке бажання ряду колег у Наглядовій раді, розглянути його у відкритому режимі в "Укрінформі", як було організовано обрання Голови правління з трансляцією в інтернеті", - повідомляється у протоколі.

Володимир Яворівський запропонував не відкладати надовго вирішення цього питання, бо воно все одно буде знову винесене.

Він заявив, що готовий підтримати ініціативу Козака, але закликав детальніше підготувати проект рішення та внести це питання до порядку денного наступного засідання Наглядової ради.

"Зураб Аласанія закликав не відтягувати прийняття рішення надовго, адже "треба встигнути до виборів". На його думку, це можна зробити на наступному засіданні. Репліка З. Аласанії викликала сміх у його підлеглих", - говориться у протоколі.

Далі Світлана Остапа закликала присутніх працівників ПАТ "НСТУ" утримуватися від такої поведінки та не перетворювати засідання на фарс, особливо, коли справа торкнулися такого серйозного питання.

Тарас Аврахов закликав вивести сторонніх осіб з засідання Наглядової ради та продовжити подальший розгляд питань у закритому режимі.

Ігор Хохич підтримав пропозицію щодо проведення подальшого засідання в закритому режимі.

Зураб Аласанія зауважив, що розгляд всіх подальших питань, що були внесені до порядку денного, потребує присутності запрошених осіб.

Тетяна Лебедєва озвучила два проекти рішення: внести до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" Аласанією З.Г. і розглянути його в закритому режимі; запланувати розгляд питання про дострокове припинення контракту з головою правління ПАТ "НСТУ" Аласанією З.Г. на наступне засідання Наглядової ради;

Наглядова рада вирішила внести до порядку денного засідання питання про дострокове припинення контракту з Аласанією і розглянути його в закритому режимі.

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