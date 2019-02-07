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ООС: Бойовики били з мінометів, гранатометів і кулеметів, без втрат

Четвер, 7 лютого 2019, 06:36

Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 7 лютого.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися: з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі селища Лебединське, з гранатометів - в районі населеного пункту Павлопіль.

Із мінометів калібру 82 мм - в районі населеного пункту Піски, з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі селища Водяне", - підкреслили у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Кримське, з автоматичних гранатометів - в районі Хутора Вільний, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі селища Південне.

Двічі з мінометів калібру 82 мм - в районі населеного пункту Жованка, зі стрілецької зброї - в районі населеного пункту Станиця Луганська.

"За даними розвідки, 6 лютого, двох окупантів знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку російсько-окупаційних військ марки "УРАЛ".

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Українська правда

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Теми: ООСДонбасбойові дії
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